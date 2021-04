Borgio 2021, giochi ancora aperti: unica certezza Antonio Luciano, incognita Dacquino e minoranza alla finestra

Borgio Verezzi. La grave perdita del vice sindaco Brunella Marmetto potrebbe rimescolare le carte in vista delle prossime elezioni comunali a Borgio Verezzi. Una sensazione che circola sempre di più, giorno dopo giorno, in paese, con diretto riferimento al cambio negli attuali assetti della maggioranza che sostiene il sindaco Renato Dacquino, con la nomina di Maddalena Pizzonia in giunta, nel ruolo di nuovo vice sindaco, e la new entry in Consiglio di Francesca Fiscella, una svolta giovane e in rosa.

Se resta, per ora, confermata la candidatura a sindaco di Antonio Luciano, che attende una situazione sanitaria più consona per dare il via alla costruzione della squadra, della lista e del programma elettorale, rimangono ancora due interrogativi fondamentali per definire la partita del voto: la ricandidatura per un terzo mandato dell’attuale primo cittadino e le scelte del gruppo di minoranza composto dai consiglieri Luciano Galletto e Walter Locatelli, ancora alla finestra in attesa di capire le mosse dei possibili avversari.

Proprio sulla sponda dell’opposizione consiliare si era parlato di una persona nuova, magari un giovane o una donna per offrire un rinnovamento e un vero ricambio amministrativo, ma ad ora nessun nome o indicazione precisa.

Dal canto suo il sindaco Dacquino non si è ancora sbilanciato e pare voglia prendere altro tempo per la decisione finale, tuttavia la scomparsa di Brunella Marmetto, “braccio operativo” della giunta comunale sul territorio potrebbe portare anche ad una possibile rinuncia, aprendo così le porte ad altri possibili candidati sindaci dell’attuale amministrazione: scalpita l’attuale assessore Pier Luigi Ferro, ma non si escludono sorprese come un “volto nuovo”: “Quello che posso dire in questo momento è che il gruppo di ‘Borgio Verezzi Viva’ sarà protagonista della competizione elettorale per proseguire ancora il lavoro svolto in questi due mandati amministrativi, certo con un giusto rinnovamento e con forze nuove, ma sono indispensabili anche esperienze consolidate, competenze e una volontà lavorare in squadra” afferma il sindaco Dacquino.

“Sul mio prossimo ruolo? Vedremo…” conclude il primo cittadino, senza lasciar trapelare nessuna decisione.

Il candidato sindaco Antonio Luciano, con l’obiettivo di cercare l’appoggio proprio della attuale maggioranza in Comune nel caso rimanesse orfana di Dacquino, potrebbe avere tra i suoi “sostenitori” una parte del gruppo di Sonia Garofalo, che si era candidata a sindaco nel 2016 ma che in questo mandato amministrativo si è poi allineata alle posizioni della maggioranza, non senza polemiche con alcuni degli ormai ex esponenti della lista con la quale aveva tentato la scalata a sindaco (pronti a sostenere una lista dell’attuale minoranza).

Insomma tutto ancora aperto, con uno scenario che potrebbe essere differente da quello della scorsa tornata elettorale, con cambiamenti e nuovi assetti. Dai primi di maggio si dovranno comunque tirare le fila e, forse, si giocherà a carte scoperte in vista del voto, con nomi e liste in corsa.