Borghetto, protezione civile impegnata nel consegnare doni alimentari alle famiglie in difficoltà

Borghetto Santo Spirito. I volontari della protezione civile di Borghetto hanno scelto un bel modo per trascorrere questo sabato santo.

Anche oggi, come ogni giorno, sono in prima linea per la comunità, dedicandosi alla composizione e alla consegna di alcuni pacchi alimentari destinati alle famiglie più bisognose del paese realizzati grazie alle varie donazioni e alla raccolta della “spesa sospesa”.

“I volontari sono un patrimonio indispensabile per la nostra comunità” affermano il sindaco della città Giancarlo Canepa e l’assessore alla protezione civile Celeste Lo Presti, aggiungendo che, “chiunque abbia voglia di mettersi al servizio della collettività è il benvenuto nel gruppo”.