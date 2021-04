Bolkestein: Campomenosi (Lega): "L'Ue ascolti l'Italia, ne va del futuro del comparto balneare" - IVG.it

Bruxelles. Oggi al Parlamento Europeo, durante l’audizione del Commissario Breton, la Lega – per voce dell’Eurodeputata Alessandra Basso – ha ricordato come sia urgente risolvere la “questione Bolkestein che da troppi anni preoccupa lavoratori, imprese e blocca investimenti, sviluppo e ripartenza del settore turistico-ricreativo”.

“Se la Commissione Europea – si legge in una nota -, che legifera a misura di multinazionale, che non ha una vera normativa antitrust, che non sa come fare pagare le tasse ai giganti del web, pensa che la ‘concorrenza’ si raggiunga mettendo a repentaglio il futuro del settore balneare Italiano, spina dorsale di un settore in ginocchio e che è fondato su migliaia di piccole e micro-imprese, si sbaglia di grosso e troverà la ferma opposizione della Lega”. Così in nota l’Eurodeputato Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, ha commentato l’intervento in Aula della collega leghista Alessandra Basso, che si è rivolta al Commissario Breton sollevando il problema dell’applicazione della Direttiva Bolkestein al settore balneare.

“La riforma voluta dall’allora Ministro Centinaio non può e non deve essere messa in discussione e, anzi, come ricordato più volte da Matteo Salvini, deve essere il punto di partenza su cui il Governo Draghi dovrà presto aprire e condurre il negoziato con la Commissione Europea. Oggi il Commissario Breton ha ascoltato con attenzione le nostre parole e sono assolutamente convinto che l’Italia abbia tutte le carte in regola per convincere la Commissione Europea sui rischi che una certa applicazione della Direttiva Servizi porterebbe a un settore decisivo per la ripartenza dell’economia Italiana” concludono.