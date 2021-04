Boissano, a maggio al via i controlli con autovelox mobile. Il Comune: "Non vogliamo fare cassa, ma sensibilizzare" - IVG.it

Boissano. A partire dal mese di maggio a Boissano inizierà la campagna di controlli sul rispetto dei limiti di velocità organizzata dal comando di polizia locale ed effettuata con autovelox “mobile” Trucam.

“L’iniziativa – spiegano in una nota dall’amministrazione comunale – si pone l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul problema della velocità eccessiva e sui pericolosi effetti che ha sulla sicurezza stradale, tanto in centro abitato quanto su altre tipologie di strade. Come previsto dalla legge, le postazioni di controllo saranno preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che avvertiranno del rilevamento elettronico della velocità”.

“Inoltre – proseguono -, il calendario dei servizi di controllo, con le date di svolgimento e le strade interessate, è comunicato con adeguato anticipo sul sito internet del Comune www.comune.boissano.sv.it e divulgato tramite i mezzi di informazione, perché l’intento non è sorprendere ignari automobilisti allo scopo di ‘far cassa’, bensì monitorare la situazione, raccogliere dati e sensibilizzare gli utenti della strada nei confronti dell’esigenza di mantenere comportamenti di guida corretti, per la sicurezza propria e degli altri”.

“Le strade in cui verranno effettuati i controlli di velocità con apparecchiatura e su cui saranno realizzati presidi di polizia locale con l’ausilio di tali strumenti di rilevazione. sono quelle ritenute più a rischio per la sicurezza ma la mappa delle strade in cui saranno posizionati potrà essere aggiornata periodicamente” concludono dal Comune.

Di seguito l’elenco delle strade del Comune di Boissano principalmente interessate dai controlli di velocità: SP25 (vie Fornaci – Rive – Cappella Nuova – Polenza); Via Marici; Via Gaitte e via delle Ginestre.