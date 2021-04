Bocce, Loanese: il primo punto ancora non arriva

Loano. Ancora a secco in campionato La Loanese che, dopo essere stata battuta 11-16 dall’Auxilium Saluzzo nella quarta giornata della Serie A, è stata seccamente sconfitta dalla Brb Ivrea nella quinta giornata.

Sabato 27 marzo l’Auxilium si è riconfermata dopo la bella prova con la Marenese, facendo la corsara sui terreni della Loanese. Il parziale di 6-2 ottenuto per mano di Danna (combinato), Simone Mana e la terna Capello-Cavallo-Zucca è stato un buon viatico per i saluzzesi che appresso hanno timbrato nuovamente con gli staffettisti Mana e Griva, Capello (tiro di precisione) e Mana (progressivo). Dodici punti pesanti per affrontare il rettilineo finale dove Mana-Griva, ancora loro, e il solista Gasco hanno calato i carichi necessari.

Le premesse del confronto fra Brb e Loanese (4-4) non lasciavano prevedere uno sviluppo successivo così marcato. L’orgoglio dei liguri si è dovuto fermare sul tiro di precisione di Ariaudo. Per contro la signora in rosso ha piazzato i colpi della staffetta Borcnik-Ferrero (55/60), della precisione di Grosso, e del doppio progressivo di Borcnik (47/50) e Petric (45/49). Nel finale gli uomini di Aldino Bellazzini hanno fatto il pieno con le coppie Nari-Cavagnaro e Ferrero-Deregibus, e gli individualisti Grattapaglia e Grosso.

Di seguito il resoconto dei due incontri.

La Loanese – Auxilium Saluzzo 11-16

combinato: G. Opresnik – A, Danna 25-26

prima coppia: S. Ariaudo / D. Ponzo – M. Griva / M. Giordanino 11-0

primo individuale: D. Feruglio – F. Bertolusso 9-6

terna: U. Bianchi / P. Parise / Z. Sodec – M. Capello / S. Cavallo / S. Zucca 3-11

staffetta: M.C. Yakin / S. Ariaudo – S. Mana / M. Griva 19/28 23/27 42/55 – 27/28 23/30 50/58

primo tiro di precisione: S. Ariaudo – M. Capello 10-22

secondo tiro di precisione: Z. Sodec – F. Gasco 22-7

punto aggiuntivo tiro di precisione: La Loanese – Auxilium Saluzzo 1-0

tiro progressivo: G. Opresnik – S. Mana 39/45 – 45/48

tiro progressivo: M.C. Yakin – M. Giordanino 35/49 – 33/47

seconda coppia: G. Opresnik / Z. Sodec – M. Griva / S. Mana 2-11

terza coppia: U. Bianchi / S. Ariaudo – S. Migliore / S. Zucca 11-3

secondo individuale: D. Ponzo – F. Gasco 10-11

terzo individuale: P. Parise – S. Cavallo 11-6

Brb Ivrea – La Loanese 20-7

combinato: D. Grosso – G. Opresnik 20-24

prima coppia: A. Cavagnaro / L. Grattapaglia – S. Ariaudo / D. Ponzo 4-11

primo individuale: S. Nari – F. Bertolusso 9-4

terna: F. Deregibus / E. Ferrero / A. Borcnik Bozidar – U. Bianchi / P. Parise / Z. Sodec 11-6

staffetta: A. Borcnik Bozidar / E. Ferrero – M.C. Yakin / S. Ariaudo 55/60 – 48/57

primo tiro di precisione: D. Grosso – Z. Sodec 21-19

secondo tiro di precisione: L. Grattapaglia – S. Ariaudo 10-20

punto aggiuntivo tiro di precisione: Brb Ivrea – La Loanese 0-1

tiro progressivo: A. Borcnik Bozidar – G. Opresnik 46/50 – 39/45

tiro progressivo: A. Petric – M.C. Yakin 45/49 – 37/48

seconda coppia: S. Nari / A. Cavagnaro – G. Opresnik / F. Bertolusso 11-1

terza coppia: F. Deregibus / E. Ferrero – U. Bianchi / S. Ariaudo 9-8

secondo individuale: L. Grattapaglia – D. Ponzo 11-4

terzo individuale: D. Grosso – Z. Sodec 8-6