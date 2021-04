Bimbo di due anni chiude la porta di casa lasciando fuori la mamma: intervento dei vigili del fuoco - IVG.it

Albissola Marina. Momenti di panico per un bimbo di soli due anni che ha chiuso accidentalmente la porta di casa lasciando fuori la mamma che non poteva riaprirla, non avendo con sé le chiavi, ed è rimasto solo nell’abitazione.

Spavento e preoccupazione per la donna che ha subito avvertito i Vigili del Fuoco. È successo in località Piccone, sulle prime alture di Albissola Marina.

I pompieri, giunti immediatamente sul posto, hanno subito aperto la porta. Nessun problema per il bambino.