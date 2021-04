Bilancio Savona 2021, Montaldo: "Recuperati 30 mln di euro, aumentano i fondi al sociale" - IVG.it

Savona. “La cassa comunale passa da un segno negativo di 14 milioni dell’anno 2016 a un segno positivo di 16.1 milioni di fine 2020, quindi con un recupero di circa 30 milioni di liquidità”.

A dirlo è l’assessore al bilancio per il comune di Savona, Silvano Montaldo, in merito al varare del progetto di bilancio dell’anno 2021 da parte della Giunta comunale. “Anche quest’anno, con ragionevole cautela, si può affermare che il piano di risanamento messo in atto continua, seppur lentamente a far sentire i propri effetti, ma occorre ancora mantenere la massima prudenza e tenere abbottonata la spesa per poter uscire quanto prima da questo vincolo”.

“A seguito di un costante e continuo monitoraggio della spesa, un’attenzione alle entrate, con particolare riguardo al recupero di chi costantemente non onora il pagamento, a discapito di chi paga regolarmente, non è stato necessario effettuare significativi aumenti delle tariffe – continua l’assessore -. Anche per quanto riguarda la Tari dell’anno 2021, la cui delibera verrà sottoposta all’esame degli organi nel mese di giugno 2021, si ritiene non opportuno provvedere ad aumenti, fatti salvi gli indicatori che prevede l’autorità; nella predisposizione della tariffa 2021 si dovrà tenere conto dell’emergenza Covid sia per le fasce più deboli sia per le attività che maggiormente stanno soffrendo della crisi pandemica”.

“Terminata la prima fase di revisione del bilancio a cura dei revisori, si potrà elencare con miglior precisione la disponibilità di spesa per ogni settore, ma si può anticipare che tutti i principali servizi non subiranno diminuzioni, in particolare il settore sociale ove, già dall’anno 2020 erano stati adeguatamente integrati, secondo la necessità e richiesta, tutti i capitoli di spesa, ma in previsione di una maggiore richiesta di necessità si è provveduto, anche per l’anno 2021 ad aumentare la spesa ove necessario e comunque confermati le precedenti storiche previsioni; in particolare è stata incrementata la possibilità di spesa per le persone svantaggiate e i minori in affido, pertanto al sociale vengono destinati euro 2.719.000″ afferma Montaldo.

“Nel settore sociale in parte restano ancora da definire le risorse provenienti da Stato e da Regione che, come di consueto, avverranno in corso d’anno. Sono stati altresì allocati a bilancio euro 1.686.955 quale accantonamento per emergenze Covid che dovrà garantire i maggiori costi e le minori entrate derivanti dalla grave epidemia pandemica; la somma verrà destinata in corso d’anno in ragione dell’andamento epidemico e le sue conseguenze”.

“Il totale delle entrate correnti – prosegue l’assessore savonese – si attesta a 60.8 milioni, di cui le principale entrate sono attribuibili all’addizionale Irpef per 6.9 milioni (7.2 nel 2020), Imu 18.1 milioni, Tari 13.2 milioni, violazioni al Codice della strada 1.8 milioni e recupero evasione 3.1 milioni Il totale della spesa corrente è di 58.1 milioni a cui vanno sommati 4.5 per fondo svalutazione crediti e 1.4 per il piano decennale di riequilibrio”.

Le spese principali a carico del bilancio sono quindi: ambiente 15.1 mln con un aumento significativo per la raccolta speciale ai soggetti Covid; promozione sociale 2.7 (2.4 del 2019) a cui vanno sommati 1.8 mln di fondi vincolati; attività educativa 2.1 mln (1.2 nel 2020); personale 13.9 mln (13.2 nel 2020); lavori pubblici e manutenzioni 2.0 mln; interessi passivi 3.7 mln. di cui 1.1 mln. per operazione derivati e 1.1 mln. rimborso prestito obbligazionario e 1.3 mln. per interessi sui mutui; restituzione rate mutui 3.7 mln.

Ancora, “nel settore ‘Opere Pubbliche’ sono allocate le risorse per i lavori ancora in itinere e finanziati dal Fondo strategico regionale inerenti Palazzo della Rovere euro 296.000, Ridotto del teatro Chiabrera e Piazza Diaz euro 1.275.806, Pilomat – aggiunge Montaldo -. Per manutenzione e asfaltatura su strade e marciapiedi comunali sono stanziato 1.300.000 euro e per movimenti sfranosi 1.300.000 da risorse ministeriali. Per ultimo, ma non in ordine di importanza euro 1.255.000 per manutenzione straordinaria edifici scolastici, intervento mitigazione rischio idraulico torrente Letimbro, intervento straordinario ripristino viabilità a seguito di movimenti franosi”.