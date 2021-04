Biker caduto a Ellera, interviene l'elisoccorso - IVG.it

Albisola Superiore. Intervento di ambulanze e vigili del fuoco, questo pomeriggio, sulle alture di Albisola Superiore, per soccorrere un biker di circa 50 anni caduto in località Ellera.

Le squadre a terra del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco ed il fratello dell’uomo sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo più di un’ora di cammino. Il medico del Soccorso Alpino ha stabilizzato l’uomo e gli ha riscontrato un trauma alla schiena.

Secondo quanto riferito si tratta di un’area impervia, e per questo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo. Il ferito verrà presumibilmente portato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Aggiornamento ore 19.15: Alla fine, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno impedito di verricellare il ferito, è stato necessario procedere con il trasporto via terra. L’elicottero ha provato diverse volte l’avvicinamento ma a causa delle turbolenze è stato costretto ad abbandonare. A quel punto ai soccorritori non è rimasto che darsi il cambio lungo il sentiero per portare l’uomo fino all’ambulanza della Croce di Albisola, per il successivo trasferimento in ospedale.