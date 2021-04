Bambino di 8 anni colpisce violentemente la testa mentre gioca a pallone: trasportato in ospedale - IVG.it

Savona. Grande spavento questo pomeriggio intorno alle 18 per un bambino di 8 anni che, a seguito di una brutta caduta mentre stava giocando a pallone in via Trincee a Savona, è stato trasportato all’ospedale San Paolo.

Il ferito, dopo aver battuto la testa, si è procurato un trauma cranico. E’ subito scattata la macchina dei soccorsi: sul posto è intervenuto il personale sanitario composto dai militi della Croce Bianca di Savona, da un infermiere e un medico, giunti con un’ambulanza e l’automedica.

Il giovane ferito, che per il colpo aveva perso per alcuni istanti coscienza, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale: per lui è stato disposto un codice rosso, ma secondo i medici del 118, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Al San Paolo di Savona, si è però deciso di traferire il piccolo all’Istituto Gaslini di Genova.