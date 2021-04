“Ballando online”, applausi per la crew Gangsta Gams: prima classificata

Borgio Verezzi. Obiettivo podio raggiunto dalle nuove promesse della scena ligure hip hop: la crew Gangsta Gams, della scuola Immagine danza di Borgio Verezzi. Si sono classificate prime al concorso nazionale del Coni, organizzato da Opes Danza, denominato “Ballando online”.

Questa prima fase, svoltasi nei giorni compresi tra il 26 marzo ed il 4 aprile, ha visto coinvolti seimila ballerini, provenienti da tutta Italia, per un totale di un migliaio di coreografie nelle sezioni classico, moderno, contemporaneo, street dance.

Le giovani promesse della scuola di Borgio si sono aggiudicate il primo posto sul podio nella sezione street dance/urban dance nella categoria Kids, dedicata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Erano ventitré le crew in gara in questa sezione.

La vittoria delle Gangsta Gams darà alle sei ragazzine l’accesso diretto alle finali nazionali che si terranno a Cinecittà, a Roma. In attesa di gareggiare da più di un anno, le giovani promesse hanno potuto riprendere i loro allenamenti in presenza nel rispetto delle normative vigenti anticovid, con costanza, tenacia ed impegno durante l’inverno. Hanno affrontato allenamenti in presenza e all’occorrenza online, se le condizioni di salute o di sicurezza lo richiedevano, portando avanti unite tutte insieme un obiettivo per loro importante, concluso con una prestazione da primo posto.

Il livello generale della competizione ha mostrato molti volti, segno di un agonismo che in tempi di Covid viene strumentalizzato ingiustamente all’unico scopo di tenere accesi gli allenamenti, ma ha mostrato anche il lavoro di chi

crede fermamente che la parola agonismo debba essere utilizzata con rispetto e serietà, esattamente come hanno fatto Maria Garolla di Pietra Ligure, Giulia Mammoliti di Pietra Ligure, Arianna Natta di Pietra Ligure, Giorgia Di Sparti di Loano, Matilde Garulla di Pietra Ligure e Giulia Servidio di Tovo San Giacomo.

Coreografate da Joele Ciocca, ballerino professionista dell’accademia milanese Bs the School di Byron Clairicia, e allenate settimanalmente dalla direttrice artistica di Immagine danza Monica Giovannini, le sei nuove promesse attendono di calcare il palco romano, per poi affrontare, in un prossimo futuro, nuove competizioni di rilevanza nazionale, che siano esse in presenza o online, con la consapevolezza che la cosa più entusiasmante è stata il viaggio svolto insieme per arrivare ad un piacevole e gratificante risultato.