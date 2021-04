Avis Cairo, in crescita nonostante la pandemia: 38 nuovi soci nel 2020, raccolte quasi 600 sacche - IVG.it

Cairo Montenotte. Neanche la pandemia ha fermato la solidarietà dei donatori di sangue cairesi. Il 2020 infatti ha visto 38 nuovi ingressi, con un’età media di 38,9 anni. L’attività non si è mai interrotta neanche durante il lockdown: sono state infatti raccolte 42 sacche a marzo, 43 ad aprile e 32 a maggio, con 16 esami di idoneità svolte per nuovi donatori.

E’ quanto emerso ieri nella riunione del consiglio direttivo dell’Avis di Cairo, eletto dall’assemblea dei soci giusto il 22 marzo scorso. In apertura sono stati riconfermati il presidente Maurizio Regazzoni, il segretario Marcello Corrarati e l’amministratore Danilo Corrarati. Silvia Ugolini è il nuovo vicepresidente, mentre Bortolotti Francesco è il responsabile qualità e Arrighi Alessandro il responsabile stampa e propaganda. Domeniconi Gabriele, Facello Gianfranco, Manera Renzo, Marchisio Mauro, Povigna Mauro, Tranquillo Ilaria e Turco Giuliano sono i consiglieri. Sono stati anche nominati i revisori dei conti Colombo Claudio, Miglietti Luigi e Tomatis Alessio.

La prima riunione del consiglio è stata l’occasione per analizzare i dati dello scorso anno. Nonostante le difficoltà legate alla Pandemia sono state raccolte 583 sacche. I donatori attivi sono 370, confermando la tendenza di crescita degli ultimi anni.

“In un anno in cui le tradizionali attività di sensibilizzazione presso le scuole superiori e le attività sportive, le manifestazioni e le iniziative e le raccolte straordinarie presso la scuola degli agenti di custodia hanno subito una battuta di arresto questo risultato è decisamente ragguardevole – commenta il consiglio direttivo – In un contesto molto incerto come quello attuale, dove è difficile programmare pressoché qualunque iniziativa, i numeri dello scorso anno ci incoraggiano a impegnarci il più possibile per il futuro”.