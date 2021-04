Autostrade, tutti i cantieri dal 2 al 9 maggio - IVG.it

Liguria. Di seguito l’elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-confine di stato di competenza di Autostrada dei Fiori nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 2 maggio.

Sulla A10 in direzione Francia (carreggiata nord): tra Savona e Spotorno dal chilometro 45+430 al chilometro 47+200 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per bonifiche alla pavimentazione dal 3 al 4 maggio; tra Spotorno e Finale Ligure dal chilometro 59+500 al chilometro 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 3 al 9 maggio.

Sulla A10 in direzione Italia (carreggiata sud): tra Imperia Est e San Bartolomeo dal chilometro 104+175 al chilometro 100+140 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza delle gallerie Diano Castello, Diano Calderina e Santa Lucia dal 3 al 9 maggio.

Inoltre, fino alla mezzanotte del 31 maggio in A10 è prevista la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Pietra Ligure per veicoli provenienti da Savona per consentire lavori di mitigazione acustica. E’ prevista poi la chiusura tratta Arma di Taggia-Imperia Ovest per cantierizzazione viadotti Tufo e Lagoscuro dalle 22 del 3 maggio alle 6 del 4 maggio e dalle 22 del 4 maggio alle 6 del 5 maggio.

Sulla A6 in direzione Torino: tra Savona e Altare dal chilometro 116+830 al chilometro 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, fino al 31 maggio; tra Savona e Altare dal chilometro 114+300 al chilometro 113+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento sismico del viadotto Funivia, fino al 30 maggio; tra Savona e Altare dal chilometro 113+000 al chilometro 110+194 restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotto Fontanazze, e adeguamento galleria Bricco, fino al 31 maggio; tra Millesimo e Ceva dal chilometro 91+100 al chilometro 89+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Pione, fino al 31 maggio; tra Ceva e Niella Tanaro dal chilometro 75+450 al chilometro 71+430, restringimento della carreggiata con chiusura alternata delle corsie, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord fino al 31 maggio.

Sulla A6 in direzione Savona: tra Niella Tanaro e Ceva dal chilometro 71+080 al chilometro 74+250 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord fino al 31 maggio; tra Ceva e Millesimo dal chilometro 93+450 al chilometro 95+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, fino al 30 giugno; tra Millesimo e Altare dal chilometro 97+115 al chilometro 97+600, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo fino al 31 luglio; tra Millesimo e Altare dal chilometro 106+800 al chilometro 108+050, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento della galleria Lasagne fino al 31 maggio; tra Altare e Savona dal chilometro 110+010 al chilometro 110+750, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Ferrovia di Altare fino al 31 maggio; tra Altare e Savona dal chilometro 112+600 al chilometro 115+950, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotti Boccafolle e Serre I, successivamente, dal chilometro 115+950 al chilometro 116+317, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Teccio, infine dal chilometro 116+317 al chilometro 116+700 chiusura della corsia di marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande fino al 31 maggio.