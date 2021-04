Autostrade, Bozzano: "Esenzione anche sulla tratta Arenzano-Alassio" - IVG.it

Liguria. L’ex sindaco di Varazze oggi consigliere regionale Alessandro Bozzano ha predisposto e presentato un ordine del giorno per chiedere l’ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Savona-Genova.

“La situazione della nostra tratta autostradale è sotto gli occhi di tutti. Non ricordo da quando ho memoria un numero simile di cantieri aperti” ha sottolineato.

“Nei giorni scorsi, per raggiungere la cittadina di Alassio partendo da Savona, mi sono trovato davanti a continui restringimenti e cambi di corsia e di carreggiata, con tempi di percorrenza che non sono accettabili per una rete autostradale – ha continuato – Troppi poi sono gli incidenti stradali che si verificano, anche con esiti tragicamente mortali”.

“Bene che si realizzino i cantieri previsti dal piano di interventi di Aspi e Salt, ma i disagi a cui sono costretti i cittadini superano ormai la tollerabilità. Serve maggior programmazione per limitare al minimo i disagi”.

“Con questo ordine del giorno, sottoscritto dai consiglieri di ‘Cambiamo!’, si chiede al presidente Giovanni Toti e alla giunta regionale di attivarsi, per quanto di propria competenza, per inserire nelle agevolazioni già concordate le tratte rimaste escluse, in particolare tra Arenzano e Alassio. Ne parleremo nelle prossime sedute del consiglio regionale” ha concluso Bozzano in attesa di ulteriori sviluppi.