Auto ribaltata con 4 ragazzi a bordo: soccorsi e trasportati in ospedale - IVG.it

Quiliano. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Quiliano, in via Becchi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19.00, un’auto con quattro ragazzi si è ribaltata, per cause ancora in via di accertamento. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze della Croce Rossa di Vado Ligure e una della Croce Rossa di Savona.

Fortunatamente i quattro occupanti della vettura sono usciti da soli dall’abitacolo e non hanno riportato gravi traumi o ferite. Dopo le prime cure da parte dei sanitari per tre di loro è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona, per un altro invece, solo a titolo precauzionale, è stato condotto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Restano da appurare le cause e la dinamica che hanno determinato la carambola e il successivo ribaltamento dell’auto. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.