Asta benefica per la Ghirotti con le maglie di Damsgaard e Destro

La quinta sessione dell’asta di Stelle nello Sport mette in evidenza altre due importanti maglie ufficiali autografate su CharityStars gentilmente donate da Genoa e Sampdoria, partner di questa importante iniziativa benefica che dal 2006 consente, ogni anno, di fornire un importante aiuto alla Gigi Ghirotti onlus del professor Franco Henriquet per la realizzazione dei suoi progetti.

Questa settimana scendono in campo Mikkel Damsgaard (Sampdoria) e Mattia Destro (Genoa).

Destro, a segno con la Fiorentina sabato scorso, è diventato il 15° giocatore a raggiungere quota 10 gol con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa) oltre a guadagnarsi il rinnovo automatico sino al 2022. Due doppiette messe a segno quest’anno, il 16 dicembre 2020 in casa contro il Milan e a fine gennaio in casa del Crotone. Gol pesanti per spingere il Grifone verso una salvezza, insperata prima anche dell’arrivo di mister Ballardini. Nella sua carriera, Destro vanta anche otto convocazioni azzurre bagnate da un gol segnato l’11 settembre 2012 contro Malta.

La prima stagione di Damsgaard alla Sampdoria è caratterizzata da tanta energia sprigionata sulla fascia. Il ventenne Mikkel va a segno in due occasioni, sempre in casa contro Lazio e Crotone. E’ uno dei migliori in campo al termine della sfida pareggiata sabato scorso a San Siro in casa della vicecapolista Milan. Il 28 marzo 2021 Damsgaard segna la sua prima rete in Nazionale, quindi la sua prima doppietta, nella partita casalinga vinta 8-0 contro la Moldavia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022.

L’asta di Stelle nello Sport, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa e Sampdoria ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

