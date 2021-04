Assistenza sanitaria integrativa per privati: tutti i vantaggi

A causa delle interminabili liste d’attesa e delle lunghe trafile burocratiche, sempre più persone decidono di regalare a se stessi e ai loro cari soluzioni all’accesso di un’assistenza sanitaria integrativa del SSN, che sia in grado di assisterli con velocità e professionalità nel momento del bisogno.

Molti sono i servizi e i vantaggi che una copertura sanitaria aggiuntiva è in grado di fornire, specifici per ogni genere di esigenza.

Un medico a disposizione h24

Con un’assistenza sanitaria integrativa, hai la possibilità di ricevere consigli e consulti medici 24 ore su 24, sette giorni la settimana.

Se non puoi fisicamente recarti dal medico, tramite un servizio di intelligenza artificiale – la quale ti chiederà di rispondere a poche e semplici domande – verrà emessa una prima autovalutazione dei sintomi che potrai approfondire con un medico specialista tramite telefonata o videochiamata in ogni momento.

Se durante la prima telefonata o video chiamata il medico lo ritenesse necessario potrà eseguire una visita a domicilio in base alle tue disponibilità.

Se in base alla diagnosi avrai bisogno di sottoporti a delle visite mediche specialistiche, dimentica pure le infinite liste d’attesa. Con un’assistenza sanitaria privata potrai beneficiare di numerose strutture convenzionate che ti fisseranno un appuntamento nel minor tempo possibile

Un’assistenza affidabile

Se invece, dopo la diagnosi, dovessi continuare la degenza a casa, non ti devi preoccupare: penserà a tutto il servizio offerto dall’assistenza sanitaria integrativa.

Se vivi solo e non hai modo di spostarti, puoi contare su servizi in convenzione con le tue farmacie di fiducia, mediante le quali potrai ricevere il farmaco di cui hai bisogno direttamente a casa tua. Qualora avessi bisogno di spostarti per fare delle commissioni o una visita in struttura specializzata, un autista o il trasporto sanitario saranno a tua completa disposizione per il trasferimento.

Hai una famiglia di cui occuparti? Sei una mamma o un papà che dopo un infortunio non riesce più a badare ai figli o al proprio animale domestico? Anche in questo caso arriveranno in tuo soccorso i servizi offerti dall’assistenza sanitaria integrativa, la quale si premurerà di affidare i tuoi figli o il tuo cagnolino alle esperte e amorevoli cure di babysitter o di dogsitter.

Orientamento medico per future mamme

Se sei una futura mamma, i servizi offerti da un’assicurazione sanitaria integrativa sono quelli che ti servono per vivere la tua gravidanza in totale serenità.

Ovunque tu sia, in Italia o all’estero, un team di esperti è a tua disposizione per chiarire i tuoi dubbi e le tue perplessità. Non dovrai fare altro che contattare telefonicamente la Centrale Operativa, la quale ti offrirà tutti i servizi necessari in ambito amministrativo e burocratico e ti metterà in contatto con un medico.

I servizi dell’assistenza sanitaria privata

Non importa che tu sia genitore o stia per diventarlo, che tu sia proprietario di un amico a quattro zampe, che tu viva da solo o in famiglia: un valido alleato per la sicurezza tua e di chi ti è a fianco è la copertura sanitaria di AXA che offre servizi innovativi e fortemente inclusivi per ridurre al minimo le tue preoccupazioni.