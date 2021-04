Aspettando Godot, 6 ore in linea per prenotare un tampone

Savona. “Indeterminato” è l’esito del secondo tampone per verificare l’effettiva positività rilevata con un test rapido. La signora, che si era sottoposta al test si aspettava “Positivo” o “Negativo”, invece per la seconda volta, rimane interdetta di fronte a questo risultato. Allora, chiama l’Asl, all’apposito numero dedicato alle domande relative al Covid, per ottenere un nuovo appuntamento per un altro tampone.

Oggi è in attesa da 6 ore. La vicenda ricorda “waiting for Godot”. Chi aspettava una persona, chi ora aspetta di ricevere una risposta, l’effetto è lo stesso: l’aspettativa viene disattesa, dopo ore e ore in linea ancora nessuna risposta dell’operatore.

Ma non è la prima volta che prova ad avere una risposta e si trova costretta ad arrendere per ore, il primo tentativo lo aveva fatto il 31 marzo. “Per ogni chiamata proviamo ad attendere almeno tre ore – racconta la figlia -, poi all’ennesima chiamata dopo due o tre giorni rispondono. E per email la situazione non è migliore, mi hanno risposto oggi a una mail del 6 di aprile per l’appuntamento del secondo tampone che ormai avevamo già fatto”. Le chiamate le sono costate ore e ore di attesa ma nel frattempo dopodomani saranno trascorsi i 21 giorni dalla positività e quindi è potenzialmente libera.