Asl2, al via il concorso per sei posti da ginecologo

Provincia. Nella giornata di ieri, venerdì 9 aprile, l’Asl2 savonese ha pubblicato un bando di concorso per la copertura, a tempo indeterminato, di sei posti da dirigente medico per la disciplina di ginecologia ed ostetricia.

Nel bando di concorso viene ricordato come “nonostante le diverse azioni di ottimizzazione, razionalizzazione, riorganizzazione delle attività ambulatoriali e di chirurgia ginecologica, nonché dell’integrazione delle risorse specialistiche tra l’ospedale San Paolo e Santa Corona”, presso la struttura complessa di ginecologia e ostetricia dell’interno dell’Azienda Sanitaria savonese risultano vacanti, a tempo indeterminato, sei posizioni di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Da qui la decisione di procedere in via “urgente” con l’assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire “il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ed in particolare i punti nascita, considerato che l’ospedale San Paolo di Savona è sede di Dea di I livello e l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è sede di Dea di secondo livello e tenuto conto delle esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19”.

Nel corso del 2020 l’Azienda ha tentato di “porre temporaneamente rimedio a tale grave carenza di ginecologi” bandendo (il 19 maggio, il 14 luglio ed ancora il 4 dicembre) tre selezioni di avviso pubblico, ma questi bandi “non hanno portato al risultato sperato, ma esclusivamente all’assunzione di un unico medico specializzando per un mese e mezzo”.

Vista la situazione di criticità, l’Asl2 savonese ha chiesto “urgente collaborazione alle altre Aziende del sistema sanitario regionale della Liguria e ad alcune Aziende piemontesi, per l’acquisizione di medici ginecologi” ma anche in questo caso “senza ottenere alcun esito”.

Ora questo nuovo bando, che si spera possa risolvere in maniera definitiva il problema della mancanza di medici ginecologici e ostetrici.