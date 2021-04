Arcobaleno: Stefania Peduzzi campionessa ligure nell'eptathlon, Leonardo Musso secondo nel decathlon - IVG.it

Savona. Diverse le sedi di gara che hanno visto i portacolori dell’Atletica Arcobaleno impegnati nel weekend appena trascorso.

Il maggior numero di presenze a Genova, presso l’impianto storico di Villa Gentile, dove si è svolto il campionato regionale di prove multiple e di corsa su pista, con alcune interessanti discipline di contorno.

Stefania Peduzzi, ponentina seguita da Sergio Cagnati, si è aggiudicata il titolo ligure dell’eptathlon grazie ad un punteggio complessivo di 3.853 punti, fallendo di un nulla il minimo di ammissione ai campionati italiani per la categoria Juniores. Tra le sue prove migliori i 200 (corsi in 27″45) ed il salto in alto (1,53 la sua misura).

Nel decathlon buona prova per lo junior Leonardo Musso, seguito dal tecnico Roberto Polo. Decisamente competitivo nelle corse (100 corsi in 11″73, 400 in 52″98, 1500 in 4’36″91, 110 ostacoli chiusi in 15″97), positivo nel lungo (6,19) e nel giavellotto (45,75), è incappato in una controprestazione nel disco. Punteggio finale tutt’altro che disprezzabile, 5.816 punti, ma… a 34 piccole lunghezze dal nuovo campione ligure junior. Un argento di qualità, insomma, ma pur sempre un argento.

Dieci chilometri di corsa per Aurora Tagliafico: argento tra le junior in 43’50″35 e nona nella classifica generale.

Nelle gare genovesi “di contorno” brillano gli sprinter, a dispetto di una situazione meteo tutt’altro che favorevole: Luca Biancardi vince i 200 correndo in 21″86 (vento +1.3), Marella Toblini si impone con facilità sui 200 conseguendo il nuovo primato personale in 25″53 (vento -0.4). Sempre sui 200 uomini bene anche Francesco Girardi (23″05) e Mirko Morando (23″44).

Denis Canepa torna in pedana per una gara test, svolta in solitario, realizzando due buone misure in prossimità dei 65 metri: il miglior tiro di giornata porta il suo giavellotto a 64,92. Nel triplo donne secondo posto per la giovane Sara Bonacini (10,01 la sua miglior misura).

Da Novara arriva l’urlo di Gioele Buzzanca. “Buzzy”, seguito in pedana da coach Domenico Polato, “pela” i 48 metri, portando il personale a 47,93, misura che va a migliorare il precedente record provinciale assoluto, fermo dal lontano 1995.

Evento dedicato ai lanci in quel di Sanremo. Si conferma la martellista genovese Giulia Brunelli, forte dei consigli del coach Valter Superina: per lei un miglior lancio a 43,16.

Tra le Allieve, sempre nel martello, bene Diana Badino (34,06, seconda) e Jazmin Achucarro Gamarra (terza con 34,00 metri), mentre in campo Juniores rientro positivo per Clara Degni (38,22 e secondo posto) ed ulteriore miglioramento di Eloisa Carbone (terza con 32,89).

Nel giavellotto Allievi la vittoria va a Nicholas Carrai (33,22). Nel disco Juniores femminile la misura di 27,44 vale l’affermazione per Elena Mordeglia.

Gare anche a Pavia: i migliori riscontri per l’Arcobaleno giungono dallo sprinter master Stefano Pasquato con 17″32 sui 150 e 30″51 sui 250 e dall’allieva finalese Nicole Rocca (11″16 sugli 80 e 21″64 sui 150).

Leonardo Musso e Roberto Polo