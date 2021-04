Anche Savona celebra la giornata mondiale della Terra: l'appuntamento domani - IVG.it

Savona. Domani si celebra la la Giornata Mondiale della Terra anche a Savona. L’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Savona, in collaborazione con i partecipanti del Tavolo Giovani, ha organizzato un momento di riflessione su questa giornata, istituita dall’ONU, che si celebra il 22 aprile. Il tema di quest’anno è “Restore our Earth”, ovvero “ripariamo il nostro pianeta”.

“Dall’ultimo incontro con il Tavolo Giovani è emersa la volontà dei partecipanti di far sentire la propria voce su un tema fondamentale come quello che si ricorda con la Giornata Mondiale della Terra – afferma l’assessore savonese Doriana Rodino – e così, grazie alla collaborazione dei rappresentanti savonesi del movimento Fridays For Future, abbiamo messo a disposizione la piattaforma per videoconferenze del Comune di Savona per questo evento in cui vogliamo ricordare a tutti l’importanza di attuare comportamenti corretti”.

“L’amministrazione ha sempre avuto come guida per le sue azioni l’Agenda 2030 dell’ONU e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità globale è tra questi – aggiunge Rodino -. Che questo evento sia stato costruito con i giovani è un segnale molto positivo e dà speranza per il futuro”.

All’evento interverranno i rappresentanti di Fridays For Future, Anteas, Fondazione Cima, Menkab, CEA, DoMani, Porto Elettrico, È nostra. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito del Comune di Savona.