Ampliamento dehors Laigueglia, associazione commercianti: "Merito del nostro comitato" - IVG.it

Laigueglia. L’associazione dei commercianti “Mare & Mestieri§” di Laigueglia interviene sul via libera all’ampliamento dei dehors in vista delle riaperture dal prossimo 26 aprile, non senza una stoccata sul risultato raggiunto.

Il direttivo dell’associazione, in questi anni, non ha ritenuto indispensabile il fatto di creare delle tessere associative ma, con la semplicità di un gruppo su WhatsApp, tiene informati e uniti, circa 150 commercianti laiguegliesi. Attraverso questo mezzo, lo scorso anno, si è dato vita ad un sotto gruppo, un comitato di piazza, che ha ideato, studiato, presentato all’amministrazione comunale e ottenuto, un semplice ed efficace ampliamento dei dehors delle attività di somministrazione” precisa il gruppo di commercianti.

“Questo grazie al lavoro e l’impegno del comitato di piazza e dell’amica e architetto Roberta Chiriví che ha prestato le sue competenze per uno scopo comune il cui risultato ha dato grandi soddisfazioni ai gestori, che erano in forte sofferenza”.

“Su quella falsa riga anche quest’anno si cercherà di lavorare in semplicità e serenità. È però giusto dire grazie a chi lo merita e che ognuno goda degli onori di ciò che ha fatto. Con estrema umiltà, ma in questo caso ci sfuggono le implicazioni di Confcommercio Laigueglia, normalmente letargica, a differenza del presidente di Confcommercio Albenga, Lorenza Giudice, sempre puntuale ed esaustiva ogni qualvolta è stata contattata per chiarimenti” conclude l’associazione.