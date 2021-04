Amatori Nuoto Savona: 32 medaglie alle finali regionali invernali - IVG.it

Nei pomeriggi del 23, 24 e 25 aprile si è conclusa alla piscina Sciorba di Genova la stagione invernale di nuoto con il Campionato Italiano di Categoria su base Regionale in vasca corta (25m).

Una kermesse di tre giorni che ha visto ai blocchi di partenza i migliori atleti liguri, classificatisi nelle prime otto posizioni per anno di nascita di ogni gara, tranne la categoria Cadetti che ha gareggiato per biennio.

In palio il titolo di campione regionale e l’ammissione alle graduatorie nazionali che assegnano le medaglie in sostituzione dei Criteria Nazionali Giovanili, sospesi da due stagioni a causa della pandemia.

La squadra del tecnico Andrea QUARTARARO ha ben figurato, qualificando per le finali 19 atleti (su 33 iscritti complessivi), che con solo 66 presenze gara totali hanno conquistato ben 32 medaglie, piazzandosi al quinto posto nel Medagliere regionale su 18 squadre partecipanti.

Un risultato veramente eccellente dopo una stagione notoriamente molto difficile.

A giorni usciranno le classifiche ufficiali e l’assegnazione delle medaglie in ambito nazionale per anno di nascita.

Gli atleti savonesi Campioni Regionali che hanno ottenuto complessivamente 11 medaglie d’oro sono:

COSTA Francesco nei 50, 100 e 200 Rana, Juniores Maschi 2004

PUGLIARO Lorenzo nei 200 e 400 Misti, 50 Farfalla, Juniores Maschi 2003

PUGLIARO Marco nei 100 e 200 Dorso, Juniores Maschi 2003

ZANINI Andrea nei 200, 400 e 1500 Stile Libero, Ragazzi Maschi 2006

14 i secondi posti:

BOLLA Alessandro nei 400 Stile Libero, Juniores Maschi 2004

COSTA Francesco nei 200 e 400 Misti, Juniores Maschi 2004

MACCAGNO Lorenzo nei 50 Farfalla, Juniores Maschi 2003

MASTRASSO Beatrice nei 100 Farfalla, Juniores Femmine 2005

MESTURINI Alessandro nei 100 e 200 Dorso, Cadetti Maschi

PUGLIARO Lorenzo nei 200 Farfalla e 200 Dorso, Juniores Maschi 2003

PUGLIARO Marco nei 400 Misti, Juniores Maschi 2003

VULPETTI Letizia nei 100 Rana e 100 Dorso, Ragazzi Femmine 2007

ZUNINO Rossella nei 50 e 100 Dorso, Cadetti Femmine

7 i terzi posti:

BOCCHIO Simone nei 50 Stile Libero e 100 Dorso, Ragazzi Maschi 2007

CIARLO Carlo nei 200 Dorso, Ragazzi Maschi 2006

PUGLIARO Lorenzo nei 100 Farfalla, Juniores Maschi 2003

PUGLIARO Marco nei 50 Dorso e 400 Stile Libero, Juniores Maschi 2003

ZUNINO Rossella nei 200 Dorso, Cadetti Femmine

Ottimi piazzamenti per CARLEVARINO Lorenzo, CERRUTI Diego, MAGLIANO Anna, PESCE Andrea,

PINNA Sofia, SCHENA Arianna e VIMERCATI Matteo.

Complimenti alla squadra e allo staff dell’Amatori Nuoto Savona.