Alluvioni, il Governo lascia la Liguria senza soldi. Giampedrone: "Imbarazzo totale" - IVG.it

Genova. Sull’ondata di maltempo di ottobre 2020 “l’imbarazzo è totale. Per le somme urgenze la Protezione civile nazionale ha assegnato 8,2 milioni su un totale di 47 milioni che avevamo chiesto. Tra 20-25 giorni, con l’avvio della stagione primaverile, poter supportare i sindaci che non hanno fogne e acquedotti diventerà insostenibile”.

A lanciare l’accusa è l’assessore regionale Giacomo Giampedrone che risponde così a un’interrogazione dei consiglieri Pd sui rimborsi a imprese e Comuni per i danni alluvionali dello scorso autunno.

Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha infatti presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se e quando verranno riconosciuti i rimborsi economici ai Comuni e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2020. Il consigliere ha rilevato che fino ad oggi non ci sarebbero notizie sugli aiuti economici erogati per far fronte ai danni alluvionali per le imprese e per i Comuni, già colpiti dalla pandemia.

Nella notte del 2-3 ottobre, quasi sette mesi, un nubifragio aveva lasciato l’entroterra di Sestri Levante in balia del fango e della devastazione, mentre ancora più drammatica era la situazione in Ventimiglia e in Val Roja, colpite da una vera e propria alluvione. Lo scorso 22 ottobre il Consiglio dei ministri aveva deliberato lo stato d’emergenza solo per il Ponente, erogando solo 7 milioni per la provincia di Imperia.

A distanza di mesi il riconoscimento è stato esteso anche ad alcuni comuni del Tigullio, ma la cifra è cresciuta solo di poche centinaia di migliaia di euro. “Non ci è mai capitato un imbarazzo tale a tanti mesi dalla fine dell’emergenza. Almeno la copertura delle somme urgenze credo sia doverosa, come è sempre avvenuto in tutte le occasioni” conclude Giampedrone.