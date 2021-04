A tu per tu con i rappresentanti locali dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Ugo Adolfo Maggi (presidente regionale Liguria), Giovanni Masala (presidente provinciale Genova) e tre componenti del consiglio direttivo degli allenatori liguri (Carlo Orzo, Fulvio Ganci e Domenico Spallarossa) sviluppano alcune tematiche come le finalità perseguite dall’associazione, la struttura nazionale, regionale, provinciale e sub provinciale, l’attività delle piattaforme MyAiac e V Corsi, la creazione di percorsi formativi di alto livello, non obbligatori, ma di conoscenza e crescita delle competenze degli allenatori, come seminari direttamente organizzati dalle organizzazioni provinciali o regionali.