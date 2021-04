Albissola, riqualificazione viale Faraggiana: fine lavori previsto a maggio

Albissola Marina. Saranno terminati, salvo imprevisti, nella seconda metà di maggio i lavori di riqualificazione del percorso pedonale in viale Faraggiana ad Albissola Marina. A dirlo l’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro, che fa il punto sul cantiere attivo per portare avanti il progetto finalizzato a risolvere alcune criticità nella zona.

Al momento lungo il viale interessato dal cantiere tra via Donizetti e via Leoncavallo è disposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per agevolare la circolazione stradale.

Fino ad ora “sono già stati inseriti i nuovi cordoli e sono state realizzate le gittate di cemento per il sottofondo del marciapiede lato ponente – spiega Silvestro -, ma tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana dovrebbe iniziare la posa degli autobloccanti. Terminato questo lavoro si procederà con il rifacimento del marciapiede lato levante”. Inoltre, nei pressi del civico 67 è stato costruito un nuovo muro precedentemente danneggiato da una pianta.

Oltre la sistemazione dei marciapiedi, verranno sostituite le piante ammalorate di viale Faraggiana e piantumate nuove essenze arboree che saranno accanto a un sistema più moderno di illuminazione. Inoltre, verrà installata una fontanella per il ristoro dei pedoni.

“L’intervento è in continuità con i due lotti che sono stati conclusi negli ultimi anni – afferma l’assessore Silvestro -. E verso la seconda metà di maggio, se non ci saranno imprevisti, anche quest’area sarà riqualificata”.

Complessivamente, i lavori prevedono una spesa comunale di circa 100 mila euro.