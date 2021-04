Albissola, le celebri panchine biancoblu si rifanno il look: risanate anche con pezzi di quelle distrutte dai vandali - IVG.it

Albissola Marina. L’assessorato all’Arredo Urbano di Albissola, guidato da Luigi Silvestro, ha avviato un primo lotto di operazioni di ammodernamento e di risanamento di alcune panchine pubbliche. Al momento è in corso l’intervento di ricondizionamento di una prima tranche delle caratteristiche panchine in legno bianco e blu disegnate da Eduardo Arroyo per la Passeggiata degli Artisti, e la posa di 5 nuove panchine tra via Italia e viale Faraggiana.

“Da alcuni giorni – spiega Silvestro – abbiamo affidato ad una ditta esterna l’intervento di risanamento e ricondizionamento di una prima tranche delle panchine in legno, impostate su moduli quadrati riproducenti la A di Albissola nella tipica colorazione bianca e blu e poste a corredo del Lungomare degli Artisti. Al momento i lavori riguardano 15 panchine, posizionate indicativamente nella zona tra la spiaggia libera attrezzata La Flaca e i bagni Acqua Limpida; con l’approvazione del nuovo bilancio da parte del consiglio comunale, verificheremo se vi è la possibilità di proseguire anche con il risanamento delle restanti panchine della Passeggiata”.

In breve l’intervento di manutenzione prevede la scartavetratura totale, la rimessa in quadro ribattendo gli elementi fuori sede con colla e viti tirafondi, l’inserimento di eventuali elementi mancanti o rotti prendendoli da panchine rese ormai inservibili dai vandali, lo sgrassaggio con il solvente e la tinteggiatura di nuovo in bianco e blu.

Per l’esecuzione di tutte queste lavorazioni è stata prevista la rimozione di 4-5 panchine per volta, il loro stoccaggio nell’area deposito nei pressi del Parco Faraggiana, dove vengono sottoposte alle necessarie manutenzioni, per poi essere riposizionate ad ultimazione dei lavori, che si prevede avverrà al più tardi nei primi giorni della prossima settimana.

“Oltre a questo intervento di manutenzione, si è previsto anche la sostituzione di alcune vecchie panchine situate in via Italia e in viale Faraggiana – aggiunge Silvestro – Nella zona di via Italia, nel tratto tra le Ceramiche Pierluca e la storica pasticceria Ferro, sono già state installate nei giorni scorsi 3 nuove panchine di design in legno e acciaio modello Valencia della Metalco. Le vecchie panchine, tranne una irrecuperabile perché fortemente danneggiata da un mezzo privato in manovra, sono state ricondizionate in economia dagli operai comunali e reimpiegate già da tempo nel Parco Faraggiana”.

Le nuove panchine di design

Invece su viale Faraggiana, nel tratto dove in corso la riqualificazione del marciapiede, è previsto l’inserimento di due nuove panchine in legno e acciaio dal design moderno. “Anche in questo caso – conclude Silvestro – cerchiamo di non far andare sprecato nulla e quindi le panchine in metallo preesistenti saranno recuperate e ricollocate tra il campetto basket e la nuova zona Galaie”.