Albisola Superiore. E’ arrivato il momento. L’ex distributore di benzina situato in Piazza Dante ad Albisola, ormai chiuso e inutilizzato da una trentina d’anni, è in fase di demolizione. Sono partiti così i lavori per trasformare un edificio abbandonato a se stesso da troppo tempo in una nuova attività commerciale, un supermercato.

Altra azione di restyling della piazza, iniziata con la realizzazione della nuova rotatoria che defluisce il traffico tra il centro della città e verso Celle Ligure e Savona. Intorno a questa occasione per riqualificare una zona molto frequentata di Albisola e che necessitava di una sistemata, si sono sviluppate alcune polemiche, in particolare per via dell’inserimento di un nuovo supermercato in zona che potrebbe danneggiare il piccolo commercio: realtà che si unisce al Pam – aperto nel luglio scorso – e alla vicina Coop.

Sarà così che, come affermato dal sindaco Maurizio Garbarini, il nuovo supermercato sorgerà nel giro di pochi mesi, presumibilmente nell’estate. Via così la rete verde che ricopriva parzialmente la vecchia struttura, via le saracinesche ormai arrugginite, via l’intonaco cadente ai lati della struttura, via le piante rampicanti che hanno ormai preso possesso delle mura esterne. Via tutto tutto ciò che è ormai vecchio e pericoloso. Si compie un nuovo passo per un recupero totale della piazza, che sfocerà poi nella sistemazione del marciapiede accanto che vedrà la piantumazione di alcuni alberi.