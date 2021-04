Albisola Pallavolo e Planet Volley: il punto sul settore giovanile - IVG.it

Albisola Superiore. Prosegue a pieno ritmo l’attività del settore giovanile di Albisola Pallavolo e Planet Volley. Tante le gare giocate dalle formazioni femminili e dalle formazioni maschili.

Giovedì e venerdì sono stati due giorni intensi per l’Under 15 dell’Albisola Pallavolo Bianca. Giovedì è arrivata una sconfitta per 3 a 1 contro il Sabazia Pallavolo Blu. Nonostante ciò, l’allenatrice Deborah Zucca ha elogiato la prova della squadra: “Il punteggio non rende l’idea degli scambi, anche molto prolungati, in cui entrambe le squadre non hanno mai mollato. Abbiamo affrontato questa partita con giocatrici che si sono dovute adattare in nuovi ruoli per sopperire a due infortuni. Il percorso di crescita sta accelerando. Bravissime tutte ma un plauso particolare alla capitana Gaggero, che ha trascinato la squadra con la sua regia”. Il giorno dopo, derby in famiglia con il Planet Volley vinto da queste ultime per 3 a 0.

Fine di settimana di partite che ha visto l’Under 19 dell’Albisola Pallavolo, nell’anticipo di venerdì, superare in trasferta il Carcare. Partita iniziata con un set molto combattuto e vinto dalle valbormidesi 25 a 23. La reazione delle biancoazzurre è stata veemente. I tre parziali che hanno consentito di tornare in riva al mare con i tre punti si sono conclusi 17 a 25, 18 a 25, 18 a 25.

Il sabato ha visto impegnata la squadra Under 15 maschile. Un successo netto maturato con scarti importanti quello contro il Maremola. Gli avversari si sono arresi totalizzando 3, 11 e 7 punti. Bel successo dell’Albisola Pallavolo Blu di Alberto Porchi nella Coppa Italia di Terza Divisione femminile: il Celle Varazze è stato superato 25-19, 25-14 e 25-12.

Passando agli incontri domenicali, l’Under 17 maschile di coach Elvio Ferrari ha consolidato il primo posto in classifica infliggendo un sonoro 3 a 0 ai rivali del Carcare. In realtà, come testimoniano i parziali, non è stata la classica “passeggiata di salute”: 25-23, 25-21, 25-16. Sconfitta per 3 a 1 dell’Albisola Pallavolo Bianca di Paolo Giacchino. Il primo parziale è stato vinto dalla Sabazia 25 a 19, poi un “set infinto” vinto 30 a 28 dai biancoazzurri. Le ultime due frazioni di gioco hanno visto prevalere i vadesi in entrambi i casi per 25 a 19.

In Under 17 femminile, una sconfitta che però vale comunque un punto prezioso per l’Albisola Pallavolo Bianca. I due set vinti contro il Celle Varazze Volley Bianca consentono alle ragazze di coach Deborah Zucca di abbandonare l’ultimo posto in classifica che occupavano insieme al VBC Savona. Le albisolesi hanno rimontato due volte lo svantaggio in termini di set salvo poi doversi arrendere al tie-break terminato 5-15.

In Under 13 femminile, prosegue la marcia trionfale del Planet Volley. Le giovanissime di Sara Traman hanno superato 25-8, 25-12 e 25-17 il Carcare. Un successo che consente di consolidare il primo posto in classifica e di avere uno scarto di sette lunghezze sulle inseguitrici.