Albisola Pallavolo, ancora vincenti le due squadre di Serie C

Albisola Superiore. Meglio di così non poteva andare per le due prime squadre dell’Albisola Pallavolo. Decisamente positivo il bilancio di un sabato sera ad altissima intensità per i colori biancoazzurri, con i sestetti maschile e femminile impegnati quasi in contemporanea in due match da non sottovalutare.

Alla fine però è stata apoteosi biancoazzurra, arrivata per merito di due vittorie nette e convincenti. Non si potrebbe definire altrimenti l’imposizione dell’Albisola Pallavolo femminile, uscita dal parquet dopo aver rifilato l’ennesimo 3-0 alle uniche avversarie mai incontrate fin qui, la Grafiche Amadeo Sanremo. I parziali: 25-20, 25-11, 25-16.

Una prova di forza impressionante per una squadra lanciatissima verso la prossima fase, distante ormai soltanto due giornate. Queste in realtà serviranno soltanto per mantenere il ritmo partita vista la già matematica certezza di esserci, però come si sa vincere aiuta a vincere, un mantra che sicuramente non dovrà abbandonare coach Francesco Valle e le sue ragazze.

Cambia invece il risultato ma non la sostanza per l’Albisola Pallavolo maschile, allenata in maniera impeccabile da coach Claudio Agosto e già proiettata verso la prossima sfida. È stato 3-1 il risultato al termine di un match giocato con una buona intensità; 25-12, 25-16, 25-27 e 25-15, questi i parziali della gara. I biancoazzurri hanno così espugnato la palestra di Pontedecimo, battendo la Spazio Sport Genova.

Una vittoria che permette ai biancoazzurri di consolidare la seconda piazza, ma anche appunto di guardare con la dovuta fiducia al prossimo impegno, il quale sarà contro la Grafiche Amadeo Sanremo.