Albenga. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi in regione Rapalline ad Albenga.

Secondo quanto accertato, un’auto stava per svoltare all’interno del cortile di una carrozzeria; il conducente (forse acciecato dal sole) non si è reso conto che in quel momento una moto stava giungendo dalla direzione opposta. Lo scontro è stato inevitabile e molto violento.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 ed un’ambulanza della croce bianca, che hanno trasferito il conducente del mezzo a due ruote in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure per un importante trauma ad una gamba.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini della polizia locale di Albenga per gli accertamenti del caso.