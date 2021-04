Albenga, ragazzi armati di sacchetti e guanti per ripulire la via Julia Augusta - IVG.it

Albenga. Questa mattina i ragazzi del quartiere Santa Maria di Albenga si sono recati sulla via Julia August “armati” di sacchi della spazzatura e guanti per apportare il loro contributo per la tutela ambientale con un’attenzione particolare al patrimonio storico e culturale del luogo.

Soddisfatti per questa azione l’assessore all’ambiente Gianni Pollio e il consigliere Raiko Radiuk che commentano: “Un ringraziamento particolare va a questi ragazzi che hanno deciso di dedicare il loro tempo al territorio”.

“Un ringraziamenti anche alla SAT che ritirerà il materiale raccolto. Iniziative come queste vanno valorizzate e promosse” concludono.