Albenga, Mara Verga Alberti eletta nel consiglio dell’Assemblea Nazionale delle Unitre

Albenga. Sabato 27 marzo si è svolta a Torino l’Assemblea Nazionale Unitre, per la prima volta in via telematica a causa dell’emergenza Covid. Il meeting ha visto la “grandissima e appassionata partecipazione” dei delegati di tutte le sedi d’Italia (precisamente 350 sedi e 80.000 iscritti circa).

L’Unitre Comprensoriale Ingauna ha partecipato presentando la candidatura di Mara Verga Alberti a consigliere nazionale.

Mara Verga Alberti è stata eletta e dunque rappresenterà la regione Liguria insieme a Giuliana Marenco, candidata dell’Unitre di Genova.

Mara Verga è alla sua quarta elezione in consiglio nazionale. La prima è avvenuta nel 1982 quando, con alcune socie dello Zonta Club ed altri volontari, fondò l’Unitre di Alassio; negli anni successivi ha fondato le sedi di Albenga, Ceriale, Borghetto, Villanova d’Albenga, Loano e Borgio Verezzi.

“Il direttivo e tutti i soci dell’Unitre Comprensoriale Ingauna si complimentano con Mara Verga e con tutti gli eletti, che in questo particolare periodo di pandemia continuano a dedicare il proprio tempo al volontariato socio-culturale, ed augurano buon lavoro a tutti loro”.