Albenga, lutto per la scomparsa della prof Maura Giacomazzi - IVG.it

Albenga. Lutto ad Albenga per la prematura scomparsa della professoressa Maura Giacomazzi. Aveva 66 anni ed era molto nota in città. Era andata in pensione nel 2018, nella sua carriera aveva insegnato Diritto nel comprensorio albenganese ed era stata vicaria della Dirigente Scolastica Simonetta Barile al Liceo di Albenga

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la sua scomparsa – commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis – una persona che è sempre stata un punto di riferimento sia nel mondo della scuola, ma anche per l’intera nostra comunità. È sempre stata una donna molto attiva nel sociale e altruista anche nel momento di malattia”.

L’intera amministrazione si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo lutto.