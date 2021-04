Albenga, l'ufficio ausilio disabili scende al piano terra della palazzina Asl2 di Via Trieste - IVG.it

Albenga. “Appena l’ambulatorio vaccinale di Albenga, al termine di una nostra lunga battaglia, è stato trasferito al piano terra dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia, finalmente si sono liberati gli spazi, nella palazzina Asl2 di Via Trieste, per trasferire dal primo piano al piano terra l’ufficio ‘ausilio disabili’, in modo tale che i dipendenti possano finalmente ricevere le persone diversamente abili in un locale dignitoso privo di barriere architettoniche, senza dover scendere ogni volta nell’atrio della palazzina priva di ascensore”. Lo fanno sapere, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza albenganesi Eraldo Ciangherotti (Forza Italia), Gerolamo Calleri e Cristina Porro (Lega).

“Da ieri, tutte le persone disabili potranno accedere all’ufficio collocato al piano terra, a destra entrando nelle palazzina di Via Trieste 54 – spiegano -. Ringraziamo il direttore sanitario albenganese dell’Asl2 Dr.ssa Adriana Brusa, per aver raccolto le sollecitazioni della minoranza su questo problema che da tempo penalizzava ingiustamente le persone disabili”.

“Con il dialogo tra istituzioni, dai banchi del consiglio comunale siamo soddisfatti dell’obiettivo raggiunto” concludono.