Albenga, flash-mob di FdI davanti all'Agenzia delle Entrate: "Per difendere commerci, partite Iva e l'Italia onesta" - IVG.it

Albenga. Flash mob di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio davanti all’ufficio delle Entrate di Albenga “per difendere il commercio, le partite Iva e l’Italia onesta”.

All’evento hanno partecipato alcuni dirigenti del partito guidato da Giorgio Meloni e responsabili di dipartimento fra i quali Fabrizio Marabello (cultura e innovazione), Antonio Piccioni (rapporti con il commercio), Barbara De Stefani (legalità e immigrazione), Massimo Zarrillo (presidente del circolo di Loano) e Luigi Tezel in rappresentanza della comunità militante di Riva Destra per la provincia di Savona.

“Oggi tutto il comparto del commercio è in ginocchio e il motivo principale non è solo il Covid, ma anche l’incompetenza di governi incapaci di dare linee guida certe per le riaperture. A questo poi si aggiungono le promesse di ristori inadeguati arrivati in ritardo, per non parlare poi della cassa integrazione a intermittenza”.