Albenga e Savona, i consiglieri Munì e Pasquali: "Sostegno per l'approvazione del DDL Zan" - IVG.it

Albenga-Savona. Un’azione congiunta di sostegno per l’approvazione del DDL Zan. È partita nei Comuni di Albenga e Savona, ad opera dei consiglieri comunali Vincenzo Munì e Barbara Pasquali.

“E’ davvero intollerabile che ancora oggi, nel 2021, in Italia ci siano persone che vengano discriminate per il loro orientamento sessuale e che, peggio ancora, siano vittime di violenza proprio perché questo, – hanno spiegato. – La Costituzione Italiana e la Repubblica tutelano i diritti di ciascun cittadino a prescindere da credo politico, fede religiosa ed orientamento sessuale e non prevedono cittadini di serie A o serie B”.

“Per questa ragione, riteniamo che non sia più rinviabile l’approvazione di una legge che garantisca a ciascuno cittadino, il diritto al rispetto alla propria identità di genere e del proprio orientamento sessuale”.

“Proprio per sostenere questi diritti abbiamo quindi convintamente deciso di presentare nei rispettivi consigli comunali di Savona e di Albenga, proposte a sostegno del DDL Zan, per sensibilizzare l’opinione pubblica e per chiedere e pretendere, come fatto in queste ultime settimane da associazioni e da tantissime amministrazioni locali, di tutta italia, che il Senato approvi al più presto questa proposta di legge, adeguando anche il nostro Paese al resto d’Europa”, hanno concluso.