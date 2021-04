Albenga e Laigueglia, le nuove nomine in diocesi - IVG.it

Albenga/Laigueglia. Il 25 aprile, IV Domenica di Pasqua, Domenica del Buon Pastore e Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, il vescovo S.E. Monsignor Guglielmo Borghetti ha accettato le dimissioni da parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in Imperia presentate da Mons Ennio Bezzone che andrà prestare servizio nel Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Il vescovo ha nominato parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in Imperia il can. don Alessandro Ferrua trasferendolo dalla Parrocchia di San Bernardino in Albenga. Don Alessandro farà il suo ingresso domenica 13 giugno alle 16.30.

Nello stesso giorno il vescovo ha nominato parroco della Parrocchia di San Bernardino in Albenga don Stefano Crescenzo, attualmente vicario parrocchiale della Parrocchia di San Michele Arcangelo nella Cattedrale di Albenga. Don Stefano farà il suo ingresso domenica 27 giugno alle 16.30.

Don Mario Bussetti è assegnato come collaboratore parrocchiale alla Parrocchia di San Matteo in Laigueglia; inizierà il suo servizio dal 1 maggio.