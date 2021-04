Albenga, Distilo: “Ancora problemi di accessibilità agli uffici Asl. Risolvete o presento delibera”

Albenga. Per risolvere i problemi di alcuni disabili che non riescono ad accedere facilmente agli uffici dell’Asl, Diego Distilo continua la sua battaglia.

“Prima dell’ultimo consiglio comunale avevo proposto alla maggioranza di approvare una delibera per impegnare l’Asl di spostare l’ufficio disabili di via Trieste dai piani ‘alti’ a piano terra trovando la condivisione di tutta la maggioranza – ripercorre Distilo -. L’Asl ha dato immediata disponibilità a spostare tale ufficio al fine di poter dare acceso ai veri fruitori di tale ufficio ovvero i disabili. Non ho presentato così nessuna delibera poiché il problema si dava per risolto, ma oggi, passati diversi giorni, vengo contattato nuovamente da una persona diversamente abile che mi fa presente che il problema non è ancora stato risolto”.

“Non si sta chiedendo la luna ma semplicemente di poter dare la possibilità ai diversamente abili di usare l’ufficio ponendolo a piano terra – continua -. Questa cosa è priva di giustizia, di sensibilità e di capacità organizzative poiché come è possibile che l’ufficio disabili sia posto ai piani alti senza neanche l’ascensore?”.

“Ora basta, spero che entro il prossimo consiglio comunale l’Asl abbia risolto il problema, in caso contrario porterò in approvazione una delibera, ordine del giorno proponendo anche una raccolta firme se servisse ma questa ingiustizia non posso tollerarla più” conclude Diego Distilo.