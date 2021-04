Albenga, controlli sul territorio della polizia locale: 13 agenti e l’unità cinofila in azione

Albenga. Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Albenga ha svolto un’importante attività di controllo del territorio che ha coinvolto 13 tra Agenti e Ufficiali oltre all’unità cinofila con il Commissario Lupo.

Il bilancio del pattugliamento ha portato a: 6 fermi per identificazione di cui 3 con fotosegnalamento, 3 Decreti Minniti contestati con ordine d’immediato allontanamento, 1 segnalazione alla Prefettura di Savona per possesso di stupefacente per uso personale, 5 perquisizioni, rilievi di violazione di normativa inerente alla regolarità degli stranieri su territorio nazionale, 3 verbali per violazione alle norme del Regolamento di Polizia urbana.

“Il Piano Vannucci-Montan – afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci – continua a portare i suoi frutti. La Polizia Locale di Albenga sta svolgendo un grande lavoro per la tutela della sicurezza urbana su tutto il territorio”.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis – va agli agenti della nostra polizia locale presenti sul nostro territorio insieme alle altre forze dell’ordine. Anche e soprattutto durante le festività essi garantiscono la nostra sicurezza”.