Albenga, consegnati gli economi agli agenti della polizia locale - IVG.it

Albenga. Questa mattina presso il comando della Polizia Locale di Albenga è avvenuta la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti che si sono particolarmente distinti durante lo svolgimento della loro attività.

Il comandante Enzo Montan in tale occasione ha affermato: “Voglio ringraziare tutto il personale della Polizia Locale per l’attività svolta durante quest’anno segnato dall’emergenza Covid. Gli encomi che abbiamo consegnato nella giornata di oggi dimostrano il grande impegno e l’operato della polizia locale di Albenga. È importante sottolineare che solo il lavoro di squadra e la collaborazione di tutti ha permesso di raggiungere simili obiettivi. L’attività di ciascun agente è importante, sia quelli impegnati nelle attività di sicurezza urbana che coloro che svolgono altri servizi”.

L’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Sono fiero del lavoro svolto dagli agenti della polizia locale di Albenga. Quando ho ricevuto questa delega e ho fatto ingresso in questo comando ho immediatamente percepito la sensazione di entrare in una grande famiglia, nella quale i rapporti umani che legano l’amministrazione alla Polizia Locale sono solidi e importantissimi, il tutto con un grande rispetto reciproco e una grande professionalità. Lo spirito di squadra che si percepisce chiaramente entrando in comando è supportato dal cuore e dalla sicurezza di trovare sempre vicinanza tra colleghi e nell’Amministrazione. I progetti sono ambiziosi, abbiamo ancora molto da fare, ma sicuramente con questi presupposti si potranno raggiungere grandi traguardi. Un ringraziamento va anche alla dirigente la dottoressa Anna Nerelli, e al comandante Enzo Montan che supportano costantemente l’attività della polizia locale e dell’amministrazone”.

Il sindaco Riccardo Tomatis infine aggiunge: “Le operazioni di polizia per le quali oggi gli agenti della Polizia Locale hanno ricevuto gli encomi evidenziano la grande professionalità e lo spirito di squadra che li lega. L’attività di ciascuno, come ha sottolineato il comandante Montan, è importante e permette di portare a termine con successo tute le attività che quotidianamente vedono impegnati i nostri agenti.

Nel corso degli anni questi uomini e queste donne hanno dato autorevolezza a una divisa che, fino a qualche tempo fa, aveva un significato diverso. Tutto questo senza perdere una delle caratteristiche più importanti della figura degli agenti di polizia locale: il contatto con il territorio, con la comunità e il fatto di essere un riferimento per tutti i cittadini. I nostri agenti di polizia locale mantengono salde tali peculiarità e, al tempo stesso, sviluppano professionalità e competenze che permettono di agire in maniera efficace in una città come Albenga. In questi ultimi tempi, anche la situazione Covid ha aggravato i compiti in capo alla Polizia Locale evidenziando, a noi, la necessità di avere un corpo di polizia locale preparato e che dimostra quotidianamente di mettere l’anima nel proprio lavoro”.