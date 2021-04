Albenga, Ciangherotti annuncia: “Nasce la Scuola di Politica di Forza Italia”

Albenga. “Ad Albenga nasce la Scuola di Politica di Forza Italia”. Ad annunciarlo, Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale ingauno e assessore provinciale.

“Vogliamo rilanciare Forza Italia e farla tornare a ricoprire il suo ruolo naturale, quello del partito delle Partite Iva, degli imprenditori, dei lavoratori e, più in generale del lavoro, – ha proseguito l’amministratore forzista. – Per questo, anche ad Albenga, Forza Italia si è attivata per organizzare una vera e propria scuola di politica, così come fortemente caldeggiato dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco, da Mario Mascia responsabile Formazione FI Liguria e appoggiato dal coordinatore provinciale Marco Melgrati”.

“Così giovedì sera, assieme ad un primo gruppo di iscritti della provincia di Savona (Nicola Podio, Ginetta Perrone, Mariangela Borin e Silvano Montaldo) abbiamo partecipato al primo appuntamento organizzato dal responsabile ligure della formazione Mario Mascia. L’incontro, ovviamente online, è stato con la senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale della formazione di Forza Italia”.

“Il progetto è quello di creare una classe dirigente appassionata e competente. Così, ogni settimana, ci troveremo per affrontare temi e problematiche politiche e amministrative riguardanti il nostro territorio e non solo. Questa scuola, ovviamente, è aperta a chiunque voglia partecipare attivamente alla vita civile del paese, avvicinandosi o riavvicinandosi alla politica, anche perchè se non ci interessiamo alla politica, sarà lei ad interessarsi a noi. Chiunque voglia partecipare può farlo contattandomi”, ha concluso.