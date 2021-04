Albenga, Alessandro Grandoni: "Partita non bellissima, ma l'importante era sbloccarsi" - IVG.it

Albenga. “Era importante sbloccarci, togliere lo zero in classifica. È stata una partita non bellissima tecnicamente ma di sostanza, contro una squadra organizzata. Mi sono piaciuti i giocatori, hanno saputo essere umili“. Così mister Alessandro Grandoni dopo la vittoria per 1-0 sul Pietra Ligure.

Nella prossima giornata l’Albenga osserverà il turno di riposo, in arrivo dunque giornate importanti per oliare i meccanismi di squadra nel corso dei prossimi allenamenti.

“Adesso quindici giorni per migliorare” ha spiegato il tecnico, sottolineando una volta di più lo spirito dei suoi ragazzi. Faccio i complimenti alla squadra, sono soddisfatto e orgoglioso da quanto i ragazzi mettono in campo” ha concluso Grandoni.