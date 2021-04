Alassio, sul muretto la firma di Maicon "l'uomo del triplete" - IVG.it

Alassio. Passeggiava tranquillamente per Alassio quando è stato riconosciuto da Giacomo Aicardi, il presidente dell’Aga. Una telefonata all’anima nerazzurra della città (sindaco e vicesindaco condividono la stessa fede calcistica) ed ecco scattato l’invito.

Maicon Douglas Sisenando il difensore brasiliano meglio noto semplicemente come Maicon, è stato accolto stamani in Comune, nell’ufficio del sindaco Marco Melgrati nelle cui mani ha lasciato il suo autografo per la trasposizione sul Muretto di Alassio.

“Nonostante la mattinata non proprio tranquilla – il commento del vice sindaco Angelo Galtieri – non ho saputo resistere e abbiamo organizzato con Angela Berrino anche di raccogliere la firma di questo grandissimo sportivo che per passione, ancora oggi scende in campo in una squadra di serie D della provincia di Verona, il Sona Calcio”.

“Riverderlo – aggiunge Melgrati – mi ha fatto tornare alla memoria quelle fantastiche giornate, mi sono commosso”.