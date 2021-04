Alassio, Sat continua a distribuire le dotazioni per la nuova raccolta differenziata - IVG.it

Alassio. “Non serve presentare la ricevuta del pagamento della Tari. E’ sufficiente l’ultima bolletta (pagata o non) sulla quale è indicato il codice utente e un documento di identità in corso di validità. Sono questi i requisiti per ricevere le chiavi elettroniche e le dotazioni relative al nuovo sistema di raccolta differenziata”. Così Giacomo Battaglia, assessore all’Ambiente del Comune di Alassio vuole specificare le modalità di ritiro di chiavi e mastelli presso l’info point di Sat situato in Piazza Stalla.

“Colgo l’occasione anche per fare chiarezza su alcuni punti – aggiunge Battaglia che con Sat e l’ufficio Ambiente del Comune ha seguito passo, passo la genesi e la messa in opera del progetto -. Intanto il sistema di raccolta continua ad essere l’attuale fino a nuove comunicazioni e vorrei rassicurare gli utenti che faremo adeguata comunicazione sulle nuove modalità di conferimento. Fino ad allora il sistema non subirà variazione alcuna. Nel contempo è importante continuare a recarsi a ritirare i kit e le chiavi di apertura in modo da essere pronti, nel momento in cui prenderà il via il nuovo sistema”

“Alassio sarà divisa due zone A e B rispettivamente al di sotto e al di sopra della ferrovia – ricorda l’assessore -. Nella zona A si trovano Isole interrate, semi-interrate e campane fuori terra che saranno apribili con la chiave elettronica personale o con la App ‘Sat App’ scaricabile su qualsiasi smartphone con le credenziali che saranno fornite al momento del ritiro delle dotazioni per il nuovo sistema di raccolta”.

“L’utilizzo delle chiavi è davvero semplice: si preme il pulsante della campana, si avvicina la chiave al display per sbloccare il cassetto di conferimento, si apre il cassetto per il rifiuto e si richiude il cassetto. E’ possibile ripetere più volte l’operazione a seconda della quantità e la tipologia di rifiuti da conferire. Se invece si preferisce utilizzare l’app, non ci sarà bisogno di premere il pulsante della campana, sarà sufficiente inquadrare il QR Code“.

“Nella zona B – prosegue Battaglia – invece si procederà con un porta a porta classico con l’esposizione dei mastelli secondo il calendario della raccolta che sarà fornito appena disponibile. Un’ultima variazione: gli imballaggi in metallo vanno insieme alla plastica e non più con il vetro come in precedenza. Per meglio comprendere tutte le modalità con cui differenziare il rifiuto è stato realizzato un pieghevole molto ben dettagliato ed immediato, che viene consegnato a chi ritira le dotazioni e che è comunque scaricabile dal sito del Comune di Alassio e di Sat”.

“Come avete visto la città è un cantiere aperto – conclude – spiace per il temporaneo disagio arrecato, ma era necessario un intervento importante per cercare di dare al sistema di conferimento e raccolta, un impianto più moderno, più capace in termini di quantità, e meno impattante sull’arredo urbano. I lavori stanno concludendosi e a breve saremo davvero pronti per partire. Non nego una certa soddisfazione per aver condotto in porto questo progetto, qualcosa di cui la città aveva sicuramente bisogno. I ricorsi del precedente gestore prima, il covid dopo hanno reso questo percorso sicuramente più articolato e complesso, ma siamo in dirittura d’arrivo e pronti all’operatività”.