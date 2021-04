Alassio, gli studenti dell'alberghiero e dei salesiani "a tu per tu" con i carabinieri - IVG.it

Alassio. Nell’ambito degli incontri di indirizzo professionale si è tenuto stamani il collegamento in teleconferenza con il tenente colonnello Massimo Ferrari dalla sala Carossino del Comune di Alassio.

Si sono collegati prima gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Alberghiero di Alassio, subito dopo le quarte e le quinte del Liceo Salesiano per una piacevole chiacchierata conoscitiva con il tenente colonnello, comandante della locale compagnia dei Carabinieri di Alassio, e con il luogotenente Claudio Parodi, comandante della stazione dei carabinieri di Alassio.

“L’obbiettivo – spiega l’assessore alle politiche scolastiche, Fabio Macheda – è quello di avvicinare i ragazzi alle forze dell’ordine, comprenderne ruoli, percorso e anche opportunità di sbocco professionale”.

“Devo dire che ci hanno rivolto domande molto centrate, sintomo di autentico interesse – commenta lo stesso comandante Ferrari al termine degli incontri- hanno chiesto quali sono le modalità di reclutamento. Ho spiegato loro che possono diventare carabinieri per concorso, se interessati, ma che per diventare sottufficiali esiste una scuola specifica a Firenze, una vera e propria cittadella universitaria da cui dopo tre anni si esce per essere destinati a una Stazione dei Carabinieri. Mi piace sottolineare il ruolo di riferimento all’interno di una comunità che riveste il Maresciallo dei Carabinieri”.

“Per gli ufficiali – continua il Com.te Ferrari – invece è prevista un percorso formativo fatto di 5 anni di Accademia Militare a Modena e tre alla Scuola Ufficiali di Roma, da cui si esce con la laurea in Giurisprudenza e i gradi di tenente”.

“Una mattinata molto dinamica e interessante – è la conclusione del Comandante della Compagnia alassina – con molte domande e richieste spontanee di informazioni. Per tutti un consiglio: iniziate ad allenarvi, sono infatti previste prove fisiche, e tenetevi informati, leggete i giornali per poter essere in grado di rispondere a domande di attualità. Per qualsiasi eventuale ulteriore curiosità o informazione sono ovviamente a disposizione in Caserma. L’Arma è sempre al fianco del cittadino e al servizio della comunità, soprattutto in questo difficile momento”.