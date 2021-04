Alassio, completato l'intervento di ripristino della tubatura dell'acquedotto rotta - IVG.it

Alassio. Si è concluso l’intervento di riparazione del tubo dell’acquedotto che nella giornata di ieri, a causa di una rottura, ha provocato un disservizio nella fornitura dell’acqua per alcune abitazioni di via Privata Londra e via Leonardo Da Vinci, ad Alassio.

I lavori di riparazione del guasto sono iniziati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 aprile, e si sono in conclusi in serata sotto l’occhio vigile del sindaco della città del Muretto Marco Melgrati.

Il primo cittadino – attraverso i social – ha voluto ringraziare gli operai che si sono adoperati per la riparazione del guasto: “Ringrazio gli uomini della SCA per il rapido intervento e mi scuso per il disagio creato ai cittadini di quella zona” ha scritto Melgrati. Durante i lavori di riparazione, per dare supporto alle utenze rimaste senza acqua, era arrivata anche un’autobotte della Protezione Civile di Alassio.

La conduttura si è rotta pochi metri prima rispetto ad un tubo nuovo, sostituito recentemente a causa di un guasto simile a quello avvenuto ieri: “Si tratta ‘dell’ultimo regalo’ di un tubo cinquantennale…” ha commentato ironicamente il sindaco.