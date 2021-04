Al via la seconda puntata di "Nuggets, bocconcini di cinema da gustare": la web-serie de Il Barone Rampante - IVG.it

Nel mese di maggio verrà girata la seconda puntata della web-serie “Nuggets” prodotta dalla Compagnia del Barone Rampante e nata da un’idea dell’attore e regista Manuel Zicarelli che ne cura la regia e la supervisione.

In questi giorni si stanno svolgendo in via telematica i casting tra i giovani del Barone Rampante. La prima stagione della web-serie, la cui produzione esecutiva è affidata a Bulk Media, sarà composta da 4 episodi e andrà sul web nei primi mesi del 2022.

“Perché Nuggets? I Nuggets (letteralmente “pepite”) sono i classici bocconcini deliziosi da gustare e spesso uno tira l’altro – racconta il regista pietrese -. Si tratta di un pasto adorato soprattutto dai teenager, protagonisti dei nostri episodi. Nuggets è quindi una mini serie destinata al web, fatta per l’appunto di piccoli bocconcini, scollegati tra di loro e di diverso genere (comico, drammatico, grottesco, horror, thriller, ecc) che fanno riflettere su temi importanti del quotidiano. Il taglio è a volte ironico, a volte commovente. Sempre emozionale”.

“Lo scopo non è dare una risposta, ma porre la domanda per lasciare allo spettatore una chiave di lettura diversa della realtà – prosegue Zicaerlli -. Ho proposto questa idea al Barone Rampante che da subito l’ha sposata a pieno e a Marco Tosti, uno sceneggiatore di grande talento che senza esitazione ha da subito accettato con entusiasmo, così ci siamo messi a lavorare intensamente sul concept e sui soggetti della prima stagione”.

“Le sceneggiature sono da lui curate ed è un pilastro indiscusso di questa nuova avventura che mi vede come co-autore e regista” aggiunge poi la presidente, la prof.ssa Marcella Rembado, che con il Consiglio Direttivo (composto da Andrea Canfora, Ivonne Imassi, Micaela Delfino, Roberto Trovato, Federica Audissone, Paola Calcagno) promuove fortemente questo progetto realizzato con i contributi del Comune di Borgio Verezzi e della Fondazione De Mari.

“I tempi di realizzazione sono sempre contenuti ad una/due giornate di riprese. In questo modo l’Associazione resta in vita anche durante la pandemia e può operare in totale sicurezza, perché ogni episodio coinvolge un numero limitato di attori per un breve tempo, tutti ovviamente sottoposti preventivamente al tampone, insieme ad ogni membro della troupe” termina la presidente.

Manuel Zicarelli nasce il 10/04/1987 e si forma presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare in tv e successivamente sul grande schermo, dove recita ne La città ideale di Luigi Lo Cascio.

Il regista Manuel Zicarelli

È comparso in tv all’interno della fiction di canale 5 “L’isola di Pietro” dove ha recitato insieme a Gianni Morandi ed è stato di nuovo protagonista nel piccolo schermo – su Raiuno – all’interno della serie tv “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti.

S’intitola “Ho bisogno di te” il suo primo film, che ha partecipato – come unica pellicola italiana in concorso – al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante.

E anche se il suo lavoro lo porta spesso a Roma, tutte le volte che può torna nella sua Pietra Ligure, per tenere i corsi di recitazione e dirigere progetti teatrali e cinematografici alla scuola di teatro ‘Il Barone Rampante’ di Borgio Verezzi e per rilassarsi in un paese che sento suo, meno stressante e frenetico e più a misura d’uomo. Nel mese di maggio lo vedremo nuovamente in televisione, dove interpreterà uno dei protagonisti di puntata di una delle serie di punta di Rai 1. Attualmente, oltre a Nuggets, sta lavorando come attore ad una serie per Sky che andrà in onda nei prossimi mesi.

Marco Tosti è sceneggiatore professionista per serie tv. Attraverso una carriera nel cinema e la televisione, ha maturato esperienza nella produzione di film, documentari, serie tv e spot televisivi. E’ stato assistente di produzione, location manager e aiuto regia di numerosi set di eccellenza quali: 007 – Quantum of Solace, Inferno, Medici (Serie TV), Fiat 500x – Blue Pill (Spot TV), Ferragamo – Walking Stories (Web Serie scritta e diretta da Luca Guadagnino).