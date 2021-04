Addio a Mario Vasiliadis: Varazze piange il dj scomparso a 48 anni - IVG.it

Varazze. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Mario Vasiliadis rattrista e colpisce la città dove il quarantottenne era conosciuto anche per la sua grande passione per la musica e per la consolle. Aveva iniziato presto a fare il Dj nelle discoteche.

Quella di Mario è un’altra giovane vita spezzata che si aggiunge ad un triste elenco in queste ultime settimane a Varazze.

“Continuerai a mettere i dischi da lassù” dice un suo amico.

La tragedia, ieri pomeriggio. Non rispondeva al telefono e ai vicini di casa, così è scattato l’allarme. I vigili del fuoco, arrivati immediatamente, hanno forzato la porta trovandolo ormai privo di vita nella sua casa di corso Colombo, in pieno centro, dal cui balcone, tante volte, aveva messo la sua adorata musica.

Cordoglio e commozione nella cittadina del levante savonese dove il 48enne era molto conosciuto.