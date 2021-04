Albenga. Cattedrale di San Michele, in centro storico ad Albenga, gremita in questo pomeriggio di aprile. La comunità albanganese ha infatti risposto in massa, affollando la chiesa, seppur nel rispetto delle normative anti-Covid, per riservare un ultimo, commosso saluto a Fabio Brandalise.

La scomparsa del 59enne ha segnato profondamente la Città delle Torri, dove era molto conosciuto e ben voluto. Lavorava al Cupa dell’ospedale S. Maria di Misericordia coltivando comunque le sue grandi passioni: l’arte, i viaggi e il teatro. Quando era ancora ragazzo, inoltre, la sua famiglia aveva gestito la celebre Osteria dei Leoni.

Tanti gli amici, venuti in Cattedrale per dargli l’ultimo saluto. Ma è nelle parole di Don Ivo Raimondo che il ricordo di questo giovane ingauno prematuramente scomparso che familiari e amici cercano e trovano conforto: “Un giorno così importante quello del periodo Pasquale e proprio in questo giorno Fabio ha concluso il suo viaggio terreno. Siamo ad accompagnarlo in questo passaggio anche per chi come noi crede nell’eternità, con la nostra preghiera. Le donne vanno al sepolcro il mattino di Pasqua perché quando uno ama non si rassegna alla mancanza. Colui, Gesù che aveva donato tutta la vita agli altri non doveva restare prigioniero della morte. Succede anche per noi. Ci chiama con sè a vita nuova”.

“Anche Fabio ha saputo apprezzare il grande dono della vita vissuta con pienezza. Basta vedere le foto messe dagli amici all’ingresso della chiesa che esprimono la sua gioia di vita, l’allegria e la sua bontà e il sorriso. Anche lui ha saputo in Gesù vivere la vita con gioia ed entusiasmo, aperto all’amicizia. Quante persone dietro a quello sportello del suo lavoro avrà incontrato, tante persone e con un sorriso lui le accoglieva. Anche per lui come per Gesù la vita continua. Perché cercate Fabio tra i morti? Il vero Fabio che avete amato e conosciuto non è li. Vive. Nel vostro cuore e nella vostra mente. Fabio vive nella mente e nel cuore di Dio che lo ha conosciuto e amato. L’amore che abbiamo saputo dare e la fede restano sempre”, ha concluso Don Ivo.

Nei giorni scorsi, a testimonianza del grande affetto profuso dalla comunità albenganese, tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio in suo ricordo da parte di amici e conoscenti.

guarda tutte le foto 22



Ad Albenga l’ultimo saluto a Fabio Brandalise

Inoltre, il giorno dopo la sua scomparsa, sul profilo Facebook di Brandalise è apparso un messaggio, probabilmente una testimonianza postuma, che riportiamo nuovamente in versione integrale: “Alla fine vi ho fatto lo scherzo più grande… Sono andato di là! Avrei in realtà voluto fare ancora molte cose, perché io la Vita l’ho amata tanto. Anche se apparentemente questa battaglia non l’ho vinta, io una cosa da dirvi ancora ce l’ho! Amatela la vostra vita, onoratela, mettetela al servizio di qualcosa di più grande, se a voi sembra troppo questo regalo da tenere tutto per voi!Siete unici! Non esiste nessuno uguale a voi nel mondo. Per questo dovete dare valore a questo dono, perché ci siete solo voi che potete farlo! E se volete passare a farmi l’ultimo saluto, sotto trovate gli appuntamenti! Poi restituirò il mio corpo al mio amato Mare! Ma potrete continuare a pensarmi ogni volta che guardate lontano all’orizzonte. Io sono là! Con amore, Fabio”.