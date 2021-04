Acrogym, un weekend di grandi soddisfazioni per la Villanovese - IVG.it

Villanova d’Albenga. È stato un weekend di grandi soddisfazioni per l’US Villanovese impegnata nella seconda prova della fase 1 del campionato nazionale Uisp di acrobatica e acrogym, competizioni di preminente interesse nazionale, come da calendario Coni.

Nella giornata di domenica 25 aprile sono scese in pedana alcune combinazioni della sezione Acrogym Villanovese, reduci da un inizio di stagione costellato di imprevisti, che hanno saputo mettersi in risalto in questa competizione presentando esercizi di buon livello e conquistando numerosi podi, con un bottino di due medaglie d’oro e tre d’argento.

Nel Duo Terza Categoria Juniores medaglia d’argento per Virginia Bruno e Sofia Stalla.

Nel Duo Quarta Categoria settima classificata la coppia composta da Elena Tomati e Giorgia Canalella, mentre si è piazzata al quarto posto, a pochi centesimi dal podio, la giovane combinazione formata da Francesca Dondi e Sofia Franzin Gazzo. È riuscita a salire sul podio, conquistando l’argento, la coppia Beatrice Dondi e Rachele Aicardi.

Sempre nella Quarta Categoria, ma nei gruppi, doppietta per le ginnaste villanovesi con il trio di Vittoria Bruno, Elena Tomati e Giorgia Canalella medaglia d’argento. Hanno centrato il massimo traguardo, la medaglia d’oro, Ilenia Sola, Francesca Dondi e Rachele Aicardi.

Nella Serie C, alla loro prima uscita stagionale, brilla d’oro il trio composto da Maria Chiara Gallo, Giada Lucarelli e Naima Ibnaiche, conquistando il primo posto.

Tutte le ginnaste bluarancio si sono qualificate per la seconda fase del campionato nazionale Uisp, che si svolgerà a Cesenatico nel mese di giugno.